La foto de Sofia Richie junto a Scott Disick por la que ha sido muy criticada

Aunque sabemos que no es nada nuevo los 15 años que los separan, Sofia Richie ha sido de nuevo duramente criticada por la última foto que ha compartido junto a Scott Disick.

Y es que a pesar de que ellos se muestran felices y enamorados, son muchos los usuarios que critican su relación y que no entienden que estén juntos cuando Scott ha visto a Sofia jugar de niña junto a Kendall y Kylie Jenner.

Pero según ha informado una fuente en exclusiva al portal de noticias HollywoodLife.com, Sofia es muy madura para soportar este tipo de críticas.

"Sofia siempre ha sido madura para su edad. Su hermana mayor, Nicole, realmente ayudó a criarla, por lo que siempre ha crecido con adultos. Aunque preferiría no ser troleada por salir con alguien mucho mayor, claramente no le importa lo que piensen los demás, ya que no afecta su relación", explica la fuente al citado medio.