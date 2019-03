Sofia Richie publica una foto muy sexy en bañador al más puro estilo Kim Kardashian

¿Por qué Kim Kardashian es la reina de las fotos? Porque se lo ha ganado con creces. Sofia Richie ha decidido que quiere convertirse en toda una 'influencer', y qué mejor manera para conseguirlo que imitar a Kimmie con sus posados sexys frente al espejo.

La hija de Lionel Richie ha compartido con todos sus seguidores de Snapchat una foto muy sexy, con un bañador de color blanco y poniendo 'morritos'. Una imagen que nos recuerda mucho a las que la prota de 'Keeping Up With the Kardashian' ha ido compartiendo desde hace mucho tiempo atrás en su perfil de Instagram.

Sofia Richie imita a Kim Kardashian en Snapchat | Snapchat

Bajo el título 'Are You Am I', línea de ropa que vende trajes de baño cuyo precio medio ronda los 200 dólares, la novia de Justin Bieber se niega a quedarse atrás en el top ten de las celebrities favoritas en las redes sociales, y es que es sabido por todos que el clan Kardashian-Jenner se ha convertido en el gran protagonista de Twitter, Instagram y Snapchat.