Hace casi tres años que comenzaron a circular rumores sobre una posible relación entre Scott Disick y Sofia Richie, una de las mejores amigas de Kylie Jenner, hermana pequeña de su ex Kourtney Kardashian. Y tras confirmarse los rumores, rápidamente la pareja decidía compartir casa, ¡y a día de hoy, parce que Scott y Sofia siguen felices y enamorados!

Una relación por la que muy pocos apostaban pero que a día de hoy está muy consolidada, y es que han sido muchas las ocasiones en las que Scott ha demostrado lo importante que es Sofia en su vida y lo mucho que le ha ayudado a superar sus adicciones y alejarse de la vida alocada que llevaba durante su relación con Kourt.

Y aunque en un principio fue complicado que Kourtney Kardashian aceptase a Sofia dentro de la vida de Scott, finalmente la mayor de las Kardashian aceptó a Sofia dentro de la familia.

Y cuando pensábamos que habían conseguido superar todos los obstáculos, nos encontramos con que Sofia ha dejado de seguir a Kourtney en Instagram. ¿El motivo?

Según revelaba recientemente Sofia Richie en una entrevista para Entertainment Tonight: "Ya no grabaré más para 'Keeping Up With The Kardashian', estoy lista para empezar otras cosas por mí misma, quiero dedicarme a la interpretación".

Ahora lo que nos preguntamos, es si la verdadera y única vinculación que existía para que Kourtney Kardashian y Sofia Richie se siguiesen era su famoso reality...