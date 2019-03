Sofia Richie habla por primera vez de su relación con Justin Bieber

La relación de Justin Bieber y Sofia Richie viene marcada por la polémica desde que comenzasen su historia. Primero porque el artista decidió cerrar su perfil en Instagram por las críticas recibidas, luego fueron las imágenes de la joven cabizbaja y por último las fotos de ambos en actitud más que cariñosa en México tampoco sirvieron para que sus fans aceptasen su incipiente noviazgo.

Aunque hasta el momento la joven no se había mencionado al respecto, Richie ha querido hablar por primera vez de Bieber en la entrevista que ha concedido a la revista Billaboard y de la cual protagoniza la portada de su último número. Con look urbano, la modelo hace las siguientes declaraciones sobre el intérprete de 'Sorry': "Tenemos una relación especial. Es muy fácil hablar con Justin y es difícil encontrar personas así en Los Ángeles".

Además Sofia también ha revelado por qué decidió dejar la música y a la presión que se vio sometida en sus inicios: "Todo el mundo tenía una idea de cómo debía ser mi música y yo quería ser independiente". A pesar de su retirada, su padre quiere que vuelva a replantearse su futuro y para ello intenta que se relacione con gente del medio.