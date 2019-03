Sofia Richie cumple 18 años con Justin Bieber pero sin su hermano Miles Brockman

Sofia Richie ha celebrado su 18 cumpleaños rodeada de sus amigos y familiares. Justin Bieber no se lo quiso perder y se acercó hasta California para pasar el día con ella -según ha informado el Daily Mail- que también ha publicado unas imágenes en exclusiva de la pareja paseando juntos.

Pese a que tuvo una divertidísima celebración y una gran fiesta, con tarta, velas, el 'cumpleaños feliz' de fondo…, la ausencia de su hermano Miles Brockman le impidió entrar en la mayoría de edad con una felicidad plena.

"Las palabras no describen lo mucho que te extraño. Dieciocho no se sienten bien sin ti. Gracias por no darme nunca la espalda y por ser siempre mi 'rock'. Vuelve a casa para que pueda darte un abrazo y sentirme bien de nuevo. Muy afortunada de tener a alguien como tú en mi vida", le dedicaba a su hermano en un post de Instagram.

No obstante, una no cumple 18 todos los días, así que salieron por la noche en Los Ángeles, en The Nice Guy. Allí se pudo ver a Sofia y a Justin juntos, el que hasta hace una semana era su nuevo novio. ¿Están la 'pareja' jugando al despiste?