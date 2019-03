Snooki tiene un mensaje romántico para su marido el día de su aniversario de boda

Poco queda ya de la Snooki de antes, la de Jersey Shore, la primera Snooki que conocimos. Ahora es madre, está casada y se ha puesto más romántica que nunca.



La estrella televisiva ha escrito un mensaje para su marido, Jionni Lavalle, de lo más sincero y sentimental. La ocasión merece la pena, la pareja celebra su primer aniversario de boda.



Snooki ha subido a su cuenta personal de Instagram una instantánea muy especial para ella, la captura del baile del día de su boda, donde se ve a los recién casados bailando agarrados. La romántica Snooki ha aprovechado para abrir su corazón y expresar sus sentimientos que siguen estando a flor de piel como hace un año: "Feliz primer aniversario a este hombre maravilloso que llamo marido. A estas horas el año pasado estábamos preparándonos para intercambiar los votos y comprometernos el uno con el otro hasta la eternidad... Puedo decir un año después que estoy locamente enamorada de ti y más","Eres mi mejor amigo y mi alma gemela y, a pesar de que quiero discutir la mitad del tiempo contigo porque me pones de los nervios (y viceversa, estoy segura), no me gustaría querer "matar" o ser molestada por otro hombre". Su mensaje acaba con un enorme "TE QUIERO para siempre y cumplamos 50 años más juntos. Quiero hacerme vieja a tu lado y tocarte las narices todos los días".

¡Nos encanta poder ser testigos de su amor!