Snooki y Jionni LaValle se casan en una boda inspirada en los años 20

Después de dos años comprometidos, Snooki y Jionni LaValle se han dado el 'sí quiero' en una ceremonia celebrada por todo lo alto en New Jersey.

La estrella televisiva publicaba momentos antes de convertirse en la mujer de LaValle una imagen en la que aparece con su vestido blanco mirando a través de la ventana, muy pensativa. Snooki entonces acudió a la Iglesia subida en un Rolls Royce conducido por su padre, y allí fueron testigos de su enlace sus inseparables amigos del programa que le llevó a la fama, 'Jersey Shore': Sam, Pauly D, Deena, Ronnie y su 'best frind forever' JWoww. La ausencia de Vinny y Mike fue notable, aunque no fueron invitados ya que la celebrity no les soporta.

La boda estuvo inspirada en 'El Gran Gatsby' y por ello, los invitados acudieron con looks inspirados en los años 20. Snooki no tardó en compartir con todos sus seguidores varias imágenes de su gran día, en donde podemos observar que se cambió de vestido una vez convertida en esposa de Jionni.