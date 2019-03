La sinceridad de Taylor Lautner y su apoyo a Robert Pattinson le coronan 'rey de la semana'

Taylor Lautner barre votos esta semana y se alza con la corona celebritera gracias a sus sinceras palabras ante el culebrón del verano: los cuernos de Kristen Stewart hacia Robert Pattinson. Parece ser que la sinceridad del lobito y su posicionamiento con Pattinson os ha ganado y se lo habéis recompensado de esta manera.

De cerca le ha seguido una cantante que tiempo atrás se la relacionó con él… Selena Gomez. La ex chica Disney se ha quedado a un paso de la victoria gracias a ese morreo en toda regla con otro hombre que no era Bieber. La medalla de bronce se la lleva la últimamente polémica Miley Cyrus. Su nuevo cambio de look la ha posicionado en el podium celebritero.

Shakira y Piqué no han tenido tanto éxito con el nombre elegido para su baby. Tendremos que esperar unos mesecitos a ver si realmente la pareja se piensa mejor lo de llamar a su hijo Ulecito. David Bisbal también luchaba por la corona pero lo habéis dejado en el penúltimo puesto, se ve que lo preferís soltero. Y el último lugar es para Lady Gaga que no os ha convencido mucho con el spot de su nuevo perfume ¿estará la excéntrica artista perdiendo fuerza? Sin duda Taylor Lautner es nuestro rey indiscutible, ¡felicidades lobito!