¿Ha sido Justin Timberlake infiel a Jessica Biel?

Justin Timberlake, un guaperas con compromiso, parece ir prodigando el amor libre y su inminente soltería. Las malas lenguas de Hollywood dicen que Justin Timberlake podría haber estado mandando mensajes de texto a la televisiva Olivia Munn insinuando que le gustaría ser algo más que su amigo. "Mi relación está acabada" y "Estoy pensando en ti" son sólo dos de los sms que se dice la actriz ha recibido.

Fuentes consultadas por la revista America's Life & Style, que defiende que el cantante habría estado enviando sms subidos de tono a la presentadora, aseguran que "Olivia tiene varios mensajes de Justin que fueron mandados a finales del mes de diciembre".

"Hay un tercer mensaje de texto que comienza diciendo "No entiendes lo duro que es esto", pero no he podido leerlo entero así que no estoy seguro de cómo acaba la frase", ha señalado la fuente de información consultada. "Olivia se siente muy halagada por todos estos mensajes pero no es tonta. No está esperando que la cosa vaya más allá aunque a ella le encantaría", aclara el informante.

A la espera de que Justin o Jessica Biel muevan ficha... desde aquí recomendamos a Jessica que se vaya buscando nuevo pretendiente porque como dice el refranero español: ‘Cuando el río suena, agua lleva’.