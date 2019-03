Shia Labeouf y Mia Goth protagonizan una pelea: "Si me hubiese quedado ahí, la hubiese matado"

Durante los últimos años Shia Labeouf se ha convertido en uno de los actores más polémicos y controvertidos de Hollywood, tanto por su conducta como por su imagen. El actor intérprete de la saga 'Transformers' ha vuelto a hacer gala de su inestabilidad al protagonizar una pelea con su novia, Mia Goth, a la salida de un hotel en Alemania, como se puede observar en este vídeo publicado por ET.

La discusión se produjo cuando ambos se encontraban en un coche dispuestos a partir hacia el aeropuerto. Todo comenzó cuando Shia pidió a Mia que le devolviese su mochila y esta no quiso hacerlo. "No quiero tocarte. No quiero ser agresivo. Estas son la clase de cosas que hacen a una persona abusiva", increpó el intérprete a su novia antes de bajarse del coche muy cabreado.

Fue entonces cuando un grupo de locales, que habían grabado la escena sin que el actor se diese cuenta, se ofreció a llevarle hasta su destino. Durante el camino, y para sorpresa de los presentes que seguían grabando, Shia realizó un grave comentario que alertó a los alemanes: "Si me hubiese quedado ahí, la hubiese matado". A pesar de todo, el actor les agradeció el gesto y la preocupación invitándoles a su casa de Los Ángeles.

La pareja formada por Shia y Mia se conoció en 2012 durante el rodaje de 'Nyphomaniac', la cinta de Lars von Trier que coprotagonizaron. Llevan juntos desde ese mismo año, y durante los últimos meses los rumores de boda les habían perseguido después de que Goth apareciese en una entrega de premios con un gran anillo de compromiso. ¿Habrá sido esta pelea el fin de su relación?