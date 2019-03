Shia LaBeouf, el actor más rentable de Hollywood

El joven Shia LaBeouf se confirma, por segundo año consecutivo, como el actor más rentable de Hollywood, según una lista publicada por la revista Forbes. La publicación ha calculado que el actor reportó a los estudios que le contrataron un promedio de 81 dólares en beneficios por cada dólar que se le pagó como sueldo.

El ránking del actor se debe a los enormes ingresos de "Transformers: Revenge of the Fallen", que amasó 836 millones de dólares en todo el mundo, e "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull", que recaudó 787 millones de dólares.

El segundo lugar es para Anne Hathaway, gracias, en parte, a los más de mil millones de dólares en taquilla que cosechó "Alice in Wonderland". La actriz generó una media de 64 dólares por cada dólar que cobró.

La lista de los cinco intérpretes más rentables la completan Daniel Radcliffe (61 dólares por cada dólar cobrado, gracias a la saga de Harry Potter), Robert Downey Jr. (33 dólares, merced a trabajos como "Iron Man 2" o "Sherlock Holmes") y Cate Blanchett (27 dólares, por filmes como "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull" y "Robin Hood").

Más atrás se encuentra Johnny Depp, que genera 18 dólares por cada dólar que recibe como sueldo, una cantidad que normalmente ronda los 20 millones de dólares, según publicaciones especializadas.

Forbes tuvo en cuenta a los 36 actores que más dinero ganan en Hollywood y que al menos hayan estrenado tres películas en el mundo entero en los últimos cinco años.