Ed Sheeran perdona a su ex, Ellie Goulding, tras su lío con Niall Horan

LE HA COMPUESTO UNA CANCIÓN

Ed Sheeran se ha mostrado de lo más sincero para el diario The Sun donde ha hablado de su ex Ellie Goulding y su lío con el componente de One Direction, Niall Horan. Y es que, según asegura el cantante, le vino muy bien componer su tema 'Don't' y ya está todo más que perdonado: "Yo superé la ira en el momento en que le escribí una canción. Es una canción que llegó en el momento que tenía que llegar".