Sharon Stone, tras el ictus que sufrió: "Tuve que aprender a leer, andar y escribir"

La estrella de Hollywood, Sharone Stone, ha dado un gran paso y se ha atrevido a sacar su libro biográfico 'La belleza de vivir dos veces', donde cuenta algunas de sus experiencias más personales.

Para dar a conocer su esperado libro, tuvo la oportunidad de aparecer este lunes en el programa 'El Hormiguero'. Lo hizo a través de una video llamada desde Los Ángeles con el presentador, Pablo Motos, donde hablaron sobre su nuevo proyecto.

Parte del libro refleja un antes y después de la actriz tras sufrir una hemorragia cerebral masiva hace veinte años. Contra todo pronóstico, ya que los médicos solo le daban un por ciento de probabilidad de seguir adelante, ha llegado a poder contar su experiencia traumática.

La intérprete confesó: "Había tenido varios incidentes previos a ese ictus". Estuvo muy cerca de morirse y reveló que "tuve una experiencia en la que ves esa luz blanca y sientes que sales de tu cuerpo".

Aun así, no estaba fuera de peligro cuando poco a poco se recuperaba, ya que tuvo secuelas muy grandes a consecuencia del ictus como la "pérdida de menoría a corto y largo plazo, perdí el oído izquierdo, no me sentía la pierna izquierda desde la cadera a la rodilla…". Por lo que tuvo que aprender de nuevo hacer cosas básicas como andar, escribir, leer y hablar. La actriz explicó que tuvo que "empezar de cero" para recuperarse, aunque hasta el día de hoy no lo ha hecho al cien por cien.

A pesar de su estado de salud, que desde el incidente se ha transformado a nivel espiritual, el programa dio para hablar de otras cuestiones que menciona en el libro. Hace un recorrido de su infancia y sobre todo haciendo hincapié a su abuela paterna de origen irlandés, ya que fue una persona que influyó en la vida de la intérprete de 'Desafío total'. También escribió sobre algunas de sus experiencias profesionales como cuando trabajó con Woody Allen o el gran descubrimiento de Leonardo DiCaprio cuando fue productora.

La actriz de 63 años también habló del actor malagueño, Antonio Banderas, diciendo que le considera como un hermano y que adora tras haberle conocido en la película 'Los reyes del mambo' en Los Ángeles.

A lo largo del programa, Sharon quiso mandar un mensaje lleno de esperanza durante estos tiempos tan difíciles: "Todo eso te ayuda a descubrir cuál es la esencia de tu personalidad, por eso el 2020 ha sido un año de mucha claridad y es por es que todos estamos compartiendo una experiencia común".

