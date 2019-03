Shannen Doherty recibe mensajes de apoyo de sus compañeros de 'Sensación de vivir' tras reunirse todos juntos

Otro de los actores era Ian Ziering (Steve) quien no pudo asistir pero estuvo presente a través de una videoconferencia . Además, los intérpretes coincidieron con dos de los componentes de los Backstreet Boys, Howie y A.j, y no dudaron en hacerse fotos todos juntos.

"Ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí de no ser por Shannen. Ella ha pasado por mucho, lo está haciendo genial ahora, pero a veces se minimiza su contribución" , explicaba Luke Perry, quien fue su novio en la ficción. "Ella fue una gran parte del éxito de la serie. Me enseñó mucho y estoy encantado de que fuese mi compañera de escena" , añadía.

I mean... how happy do we look?! Lol 😍 #90210 #beverlyhills90210 #jasonpriestley #lukeperry #rewindconchicago pic.twitter.com/C12m3G7cZb