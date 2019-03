Shannen Doherty muestra su apoyo para recaudar dinero en la investigación contra el cáncer

"Esta noche significa tanto para tantas personas, incluida a mí misma. Estaré siempre conmovida con las historias y las personas que he conocido esta noche", decía la protagonista de Sensación de vivir junto a una instantánea colgada en Instagram en la que aparece con su cabeza cubierta por un pañuelo de la organización.

La estrella televisiva, que acudió acompañada de su marido, Kurt Iswarienko, y de su oncólogo, Lawrence Piro, aseguró sentirse ella misma más que nunca. "Me han dado una oportunidad realmente interesante y por la que en cierto modo me siento bendecida", dijo a Entertainment Tonight. "El cáncer, de alguna manera, ha logrado cosas increíbles en mí. Me ha permitido ser más yo misma y me ha puesto en contacto con lo que soy, mucho más vulnerable y la persona que siempre fui, pero creo que estuve escondida detrás de un montón de cosas", añadió.

La actriz está a punto de terminar la quimioterapia tras casi tres meses de tratamiento. "Shannen lo está haciendo increíble. Nos quedan un par de semanas de tratamiento más y habremos terminado con la quimioterapia", decía su oncólogo.