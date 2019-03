Shannen Doherty comparte una impactante imagen para concienciar del cáncer de mama

Shannen Doherty ha visto como el cáncer de mama que le diagnosticaron en 2015 ha ido remitiendo. Pero la actriz siempre ha querido concienciar a todo el mundo de la dura batalla que supone y ha compartido muchas fotos en sus redes sociales de su ‘guerra’ particular.

Debido a que octubre es el mes para concienciar del cáncer de mama, la actriz ha querido sacar a la luz una impactante imagen en la que podemos verle llorando a lágrima viva con mechones de pelo en las manos: “Esta imagen es muy personal. Había empezado la quimio. Estaba usando un gorro de hielo con la esperanza de no perder el cabello. El resultado fue acabar con puñados en las manos”.

Y continúa: “Estaba enferma, parecía como si estuviera perdiéndome a mí misma. Gané y perdí gente”, se puede leer junto a la fotografía. Y añade: “Me volví más débil y más fuerte. Me sentí fea y aun así más bella por dentro de lo que no me había sentido nunca. Recuerdo esto como si fuera ayer, como si fuera hace un minuto”.