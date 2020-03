Hace apenas tres años todo indicaba que la intérprete de 'Beverly Hills, 90210', Shannen Doherty, había ganado la batalla al cáncer de mama. Sin embargo, la enfermedad regresó hace apenas un año y de una manera más agresiva según reveló recientemente la propia Shannen para la cadena ABC. Un diagnóstico con el que ha luchado en silencio durante todo este tiempo y el que decidió hacer públicos tan solo unas semanas atrás: "Mi cáncer ha vuelto y por eso estoy aquí. Estoy en estadio IV".

Ahora la intérprete de 48 años ha querido publicar a través de su cuenta de Instagram sus nuevos hábitos saludables para hacer frente a la dura batalla contra el cáncer de mama. Y así lo hemos podido comprobar a través de su último post, donde demuestra que nuevamente está tratando de buscar la fuerza necesaria para superar definitivamente la enfermedad.

Recientemente Shannen Doherty ha publicado una galería de imágenes donde muestra sus nuevos hábitos alimenticios acompañados con unas leves rutinas de ejercicio: "Después de un año de tratar con el regreso del cáncer y otras tensiones, estoy de vuelta. Estoy intentando cuidarme y abrazarme todos los días. No siempre es fácil. Tengo días donde me encuentro deprimida o simplemente sin fuerzas. Pero me empujo con la ayuda de amigos, @annemkortright ha sido implacable al hacerme caminar y aprender nuevas formas de cocinar que alimentan mi alma y mi barriga, pero de una manera muy saludable. Ella ha hecho que cocinar sea saludable, divertida y sostenible. Si eso no fuera suficiente ... Ha sido una gran semana productiva. Me siento mejor. Mi piel está viva y yo también".