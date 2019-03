Shania Twain se venga con una boda

SU MEJOR AMIGA LE QUITÓ EL MARIDO Y ELLA SE LA DEVUELVE

El que no corre, vuela. Y si no que se lo digan a Shania Twain que en menos de dos años se ha separado, divorciado y prometido de nuevo. Cuando se enteró de que su ex le estaba siendo infiel no dudó de separarse de él, pero ahí no queda todo. Ahora anuncia que se casa con el compañero de la mujer con quien su esposo la engañó. Sí, sí, un cambio de pareja en toda regla.