La sesión de fotos más sexy de Penélope Cruz

Penélope Cruz ha compartido con sus fans unas fotografías muy atrevidas tras la sesión que le hicieron los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggot para la revista Esquire. La mujer de Javier Bardem no ha dudado en mostrar su lado más sensual y atreverse delante de las cámaras con una gran variedad de poses.

Pero la actriz también ha mostrado su lado más íntimo cuando ha hablado sobre la película 'Jamón, jamón' que protragonizó cuando apenas tenía 18 años.

"Por supuesto que no esperaba esas escenas, pero lo hice. Todos fueron muy respetuosos, conscientes de que yo tenía 18 años. El último día de grabación me puse a llorar porque me daba miedo no volver a trabajar como actriz. El sentimiento fue devastador", ha declarado la actriz.

Además, también ha afirmado que esta película le cambió la vida al permitirle conocer a su actual marido, Javier Bardem, por lo que no dudará en hablar abiertamente sobre ella con sus hijos. La actriz ha bromeado al respecto y ha comentado que tiene previsto decirles a sus hijos: "Estáis aquí gracias a ella".

Está claro que Penélope se atreve con todo