Selma Blair desvela la terrible enfermedad que padece

Selma Blair, la estrella estadounidense, desveló el sábado a través de un emotivo post en instagram, que padecía esclerosis múltiple. La actriz, de 46 años, dijo que le diagnosticaron esta enfermedad crónica en agosto y que todos los días se enfrenta a los efectos de la enfermedad desde “hace años”.

“Estoy incapacitada. Me caigo a veces. Dejo caer las cosas. Mi memoria está borrosa. Y mi lado izquierdo está pidiendo indicaciones como un GPS roto. Pero lo estamos logrando. Y me río y no sé exactamente qué haré, pero haré lo mejor que pueda”, afirma la actriz.

Selma se encuentra en estos momentos grabando la serie de ciencia ficción de Netflix 'Another Life', que se estrenará en 2019, mientras expresa su gratitud hacia la diseñadora de vestuario Alissa Swanson, que la ayuda a vestirse cada jornada. También tuvo unas bonitas palabras para sus amigos, en especial a Sarah Michelle Gellar.

En su mensaje de instagram añade: "Espero dar esperanza a los demás”.