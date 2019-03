Con motivo de su tercer aniversario de boda junto a Kanye West, y siendo conocida como la reina del selfie, Kim Kardashian ha querido compartir con sus followers el que podría ser su selfie más especial hasta la fecha.

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' ha publicado en su página web una autofoto que se tomó el día de su boda minutos antes de darse el 'sí, quiero' con el rapero en París.

Un selfie que muchos han calificado como el selfie más especial y personal de la celebrity.