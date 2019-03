Selena Gomez, Vanessa Hudgens y James Franco causan furor en el estreno de ‘Spring Breakers’

‘Spring Breakers’ ya está en los cines de medio mundo y para recibirla como sólo ‘ella’ se merece, los guaperrísimos protagonistas del film se dieron cita en Los Angeles, ante multitud de fans emocionados ante la espectacular alfombra rosa que se desplegó.

Así, pudimos ver a Selena Gomez, espectacular con un diseño rojo pasión; Ashley Benson, más discreta con un vestido mini en dorado; Rachel Korine, de black & white; o a Vanessa Hudgens, la reina indiscutible de la noche con un vestido negro de plumas, pedrería y una raja infinita al más puro estilo Angelina Jolie que le sentaba mejor que bien.

Todas y cada una de ellas no perdieron ni un solo segundo la sonrisa y más cuando llegó la amiguísima de las ex chicas Disney, Ashley Tisdale. La rubia de moda se hizo un hueco en el estreno y, a pesar de no ser una de las protagonistas del film, brilló como si lo fuera.

Y entre tanto poderío y belleza femenina, el actor James Franco también hizo acto de presencia en el ambicioso proyecto de Harmony Korine, causando auténtica sensación entre los fans que le jaleaban y le regalaban pancartas con inscripciones de lo más emotivas. Y es que, ante estrellas de su talla, ¡es imposible no desatarse por completo!