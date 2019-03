Selena Gomez vs. Vanessa Hudgens: dos 'divas' unidas inevitablemente por su pasado

Dos morenas de infarto, dos princesas salidas de la factoría Disney y dos de las tres 'protas' de la película que se estrena este viernes: 'Spring Breakers'. Ambas están rodeadas de éxitos y fans incondicionales pero hoy comparamos sus respectivas vidas como si de una batalla campal fictia se tratase. Aunque cuesta elegir entre estas dos chicas que tan bien se llevan, ha llegado el momento...



La guapísima de Selena Gómez nació hace 22 añitos en Texas y heredó el gusto por la interpretación de su mami. Confiesa que en el colegio no era muy popular y que no salía con chicos. A pesar de sus sonadas relaciones, lo cierto es que la chica es bastante modosita y que a día de hoy no ha protagonizado ningún escándalo. No podemos decir lo mismo de Vanessa Hudgens, cuatro años más mayor que la anterior, quien en septiembre de 2007 vio cómo unas fotos suyas con poca y nada ropa circulaban por la red. Aunque ella se disculpó, dos años más tarde fueron otras fotos de la actriz en topless las que causaron la polémica.

Respecto a su vestuario, 'Sele' prefiere colores pastel que realcen su duzura y, en general, no se arriesga con los estilimos, pecando a veces incluso de demasiado clásica. Vanessa, por su parte, arriesga un poco más aunque no siempre con acierto. ¡Ah! Y es muy muy fan de esa moda llamada 'chandalismo'. Para las alfombras rojas, ambas suelen apostar por vestido largo aunque casi siempre es Vanessa la que prefiere los escotes más pronunciados.

En el tema del 'cuore', Selena conquistó a Nick Jonas en 2008, relación por la que rivalizó con Miley Cyrus, anterior pareja del cantante. Un año después, los rumores de su posible relación con Taylor Lautner cogían fuerza, y en enero del 2011 saltaba el bombazo: ¡Selena y Justin Bieber salían juntos! Después de una polémica y agitada relación, esta ha terminado en enero de este año. ¿Quién será el siguiente afortunado? A Vanessa parece que las cosas le van algo mejor en estos momentos en lo que al 'love' se refiere. Tras su relación con Zac Efron, el que fue su compañero en High School Musical, ahora se le puede ver de lo más feliz junto al rubísimo actor Austin Butler.

No te pierdas la oportunidad de verlas esta noche a las dos en El Hormiguero 3.0...¡Quizás nos ayude a decantarnos por una o por otra!