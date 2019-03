Selena Gomez, Taylor Swift o Kim Kardashian entre las famosas que tuvieron su primera vez con otros famosos

Aunque la historia de Mila Kunis y Ashton Kutcher acabó en boda, esto no es lo usual en el papel cuché. Las famosas no suelen acabar con quien perdieron la virginidad, aunque sus fans se empeñen en juntarlos una y otra vez como ocurre con Selena Gomez y Justin Bieber. La ex chica Disney tuvo su primera vez con el príncipe del pop. ¡Cuánto ha llovido! Vanessa Hudgens no sólo vivió un idílico y adolescente romance con Zac Efron en 'High School Musical', la pareja llevó su amor fuera de los sets de rodaje y la actriz vivió su primera noche de pasión con el actor.

Taylor Swift y Kirsten Dunst tienen algo en común, el hombre con el que perdieron la virginidad y no es otro que el sexy Jake Gyllenhaal. ¡Le gustan las rubias! Aunque cueste creerlo Liam Hemsworth fue el primer hombre que pasó por la vida de Miley Cyrus, a pesar de que la pareja se tomó un tiempo, ahora la cantante está deseando que su relación acabe como la de Mila Kunis, con anillo de casada e hijos incluidos. La vida amorosa de Britney Spears ha sido bastante ajetreada pero Justin Timberlake fue el más especial ya que perdió la virginidad con él.

La modelo de Victoria's Secret, Adriana Lima, aseguró que para ella el sexo es un tema tabú y que quería reservar su primera vez para alguien especial aunque no era lo usual en el mundo de la modelo. La brasileña perdió la virginidad con su exmarido Marko Jaric. Aunque ahora parece que Kim Kardashian solo ha estado con Kanye West, la hija de Kris Jenner tuvo un pasado amoroso con el sobrino de Michael Jackson, TJ Jackson. ¡Qué fuerte!