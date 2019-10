Una enemistad latente

Hace tiempo de Taylor Swift y Kanye West se declararon la guerra abiertamente, una guerra en la que la mujer del rapero también ha terminado involucrada. Y es que Taylor no perdona, tal y como muestra en su famoso videoclip de 'Look what you made me do', donde manda unos cuantos recaditos a más de un enemigo. Así, la cantante podría haberse sentido traicionada por una de sus mejores amigas, Selena Gomez, después de que la ex de Justin Bieber haya promocionado la marca de Kim Kardashian posando con una de sus fajas en Instagram.