Selena Gomez rompe su silencio después de sus fotos con Orlando Bloom

La gira de Selena Gomez comienza envuelta en polémica después de que la artista celebrase el éxito de su primer concierto en Las Vegas en Lightnight Club junto a Orlando Bloom. Hasta aquí no pasaría nada si no fuese porque el actor está saliendo con Katy Perry. Las fotos publicadas por TMZ demuestran la infidelidad de Orlando ya que está de lo más cariñoso con Selena. Además, la pareja salió del local juntos.

Pero la respuesta de la cantante no se ha hecho esperar. Selena ha colgado una foto en Instagram donde aparece sola en los pasillos del hotel. ¿Querrá decir que ha dormido sola? Lo cierto es que sale muy sonriente y con cara de habérselo pasado muy pero que muy bien. Y aunque le lluevan las críticas, ella sigue sin perder la sonrisa.

Katy Perry tampoco ha querido quedarse callada y ha lanzado una indirecta a su todavía chico a través de Twitter. La cantante compartía con sus fans la canción 'Is that all there is?' que incluye frases como "estábamos muy enamorados. Entonces, un día se fue y pensé que iba a morir... pero no lo hice". Ahora sólo queda que el protagonista de 'El Señor de los Anillos' diga algo al respecto.