Selena Gomez no quiere pronuciarse nunca más acerca de Justin Bieber

Selena Gomez ha dicho basta, se acabó hablar de Justin Bieber. "Lo que me encantaría que publicaran es que no quiero hablar más sobre él", así lo ha expresado la cantante para la revista Rolling Stone, la cuál le preguntó sobre el vídeo de Instagram de hace un mes donde Justin le canta la canción de 'My Girl', pocos días antes de los premios musicales 'American Music Awards 2015'.

La revista le preguntó si después del 'numerito' en el restaurante le fue difícil asistir al evento, a lo que Sele contestó: "Yo no altero mi vida pensando en lo que la gente pueda decir de mí. Yo sigo viviéndola y nada dictaminará lo que siento".

Sele quiere que la gente sepa que está bien a través de su música: "Mi canción 'Same Old Love' se trata de un ciclo que la gente entiende. El público ha visto todas las decisiones que he tomado, me encantan todas porque ahora entiendo cómo aplicarlas a mi música. Estoy contenta de que mi vida nunca ha sido perfecta".