Selena Gomez y Orlando Bloom salieron juntos del local después de celebrar el concierto de ella

La pareja fue pillada besándose en un local de Las Vegas

Selena Gomez y Orlando Bloom decidieron continuar la velada a solas después de los arrumacos que se dieron tras el concierto de ella en Las Vegas. La pareja salió junta del local donde estaban, Lightnight Club, arropada por cuatro escoltas que no consigueron encubrir a la artista y el actor. En el vídeo publicado por TMZ, la ex de Justin Bieber no se puede ocultar debido al brillo de su vestido. ¡La próxima vez seguro que se pone más discreta!