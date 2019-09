Hailey Baldwin y Selena Gomez parecen tener algo más en común aparte de Justin Bieber, y es que a pesar de que la historia entre la cantante y Bieber no terminó muy bien que digamos, las chicas han demostrado que entre ellas no hay ningún tipo de rencor. De hecho, ambas tienen una amiga en común, Raquelle Stevens, quien hace poco publicaba una imagen en la que salía la estrella Disney, y a la que Hailey no ha dudado en dar 'like', dejando a todos los fans descuadrados.

"¡Estoy tan emocionada de que el primer episodio de mi última serie Giving Back Generation ya esté disponible! En este episodio hablamos del hecho de compartir a través de la amistad. Este episodio es particularmente especial para mí, ya que Courtney, Sel y Ashley han sido mis amigas durante 20 años. Hablamos sobre lo que significa apoyarse mutuamente, perdonar y crecer juntas", escribía Raquelle en su publicación.

¡La prueba definitiva que demuestra que entre ellas no hay mal rollo!