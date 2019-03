Selena Gomez y Kylie Jenner, Miley Cyrus y Demi Lovato, Rihanna y Chris Brown... ¡los famosos que se dejan de seguir a través de las redes sociales!

ROMPEN SU AMOR O AMISTAD Y LO REFLEJAN EN LAS REDES SOCIALES

¿Te has enterado ya de que Selena Gomez ha dejado de seguir en Twitter a Kylie Jenner? Pues no es la única, hay muchas celebrities que cuando se enfadan entre ellos encuentran en el 'unfollow' la solución más fácil, sobre todo si se trata de hacerlo con las parejas a las que acaban de dejar o por la traición de un amigo. Con las redes sociales, no necesitamos que los famosos nos cuenten con quién se llevan mal, porque sus cuentas les delatan. ¿Quieres saber quiénes se han dejado de seguir a través de las redes?