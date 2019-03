Selena Gomez, Kristen Stewart, Miley Cyrus... Ellas siempre serán las eternas 'ex'

Todos hemos sufrido alguna vez por amor, y hay muchos ex que dejan una huella tan imborrable en el corazón que nunca se olvidan.

Eso es lo que les ha pasado a muchas de nuestras celebrities, que sus relaciones han sido tan intensas y bonitas o tan tormentosas que no han podido olvidar a esos hombres que una vez las conquistaron y nunca más pudieron borrarle, son las conocidas como ‘las eternas ex’.

Hay algunas que aunque se hayan propuesto salir de ese pozo de amor e intentar rehacer su vida con otros hombres, finalmente esa relación fracasa porque en su mente y en su corazón sigue su ex ahí. Como Taylor Swift que después de estar con Harry Styles no consigue que una relación le dure más de unos meses, o Vanessa Hudgens después de haber estado con Zac Efron. Otra que no consigue encontrar sustituto a su ex, Liam Hemsworth, es Miley Cyrus. Nina Dobrev ha estado a punto de conseguir olvidarse de Ian Somerhalder junto a Derek Hough, pero al final tampoco cuajó. Chenoa es otra celebrity patria a la que el nombre de David Bisbal siempre le acompañará.

Luego están esas ‘eternas ex’ que pasa y pasa el tiempo y no las vemos levantar cabeza ni volver a enamorarse, y es que no quieren tocar a un hombre ni con un palo. Como Kristen Stewart que desde que lo dejó con Robert Pattinson no la hemos visto con otro, o Rihanna que como bien confesaba desde que lo dejó con Chris Brown no ha catado macho. Selena Gomez, es otro ejemplo, que Justin Bieber hizo tanta huella en su corazón que ahora ella ni se siente sexy. Katie Holmes también será siempre la eterna ex de Tom Cruise.

Y es que el amor hay veces que llega a convertirse en enfermedad, o si no que se lo digan a Katy Perry que después de que Russel Brand la dejase mediante un mensaje de texto, intentó quitarse la vida. Y es que como ya sabemos todos los amores verdaderos nunca se olvida.