Selena Gómez y Justin Bieber o Shakira y Piqué, las parejas más empalagosas de San Valentín

El amor hay que racionarlo en su justa medida porque sino... ¡empalaga! Y si de parejas pesadas va la cosa, hay algunas celebrities que se llevan la palma. Por ejemplo, la pareja formada por Shakira y Piqué ha sido siempre catalogada como una de las más 'pegajosas'. Y aunque en los últimos tiempos se cortan bastante..., ¿quién no recuerda sus besuqueos y carantoñas en público?

¡Pero no son los únicos! Parece que el tándem futbolista-periodista da como resultado exceso de amor, como ejemplos Iker Casillas y Sara Carbonero o Guti y Romina Belluscio. Estos últimos se han convertido en pocos meses en todo un ejemplo de empache de ‘love’. Se muestran de lo más románticos en la calle y a través de sus cuentas de Twitter y ya han anunciado boda para verano... ¿A qué se debe tanto derrocche amoroso?

Otra pareja que parece que no esconde sus sentimientos allá por dónde van son Selena Gómez y Justin Bieber. De hecho, Bieber le ha regalado un anillazo a su chica para celebrar el día de los enamorados. Pero los que siempre se hacen regalos exclusivos y originales en este día tan 'amoroso' son Victoria y David Beckham. ¿Con qué se sorprenderán este año?

Al principio no se dejaban ver juntos pero ahora no hay quien los separe. Eva Longoria y Edu Cruz no se quieren separar ni un segundo como tampoco lo hacen Robert Pattinson y su novia Kristen Stewart.

Y es que en Hollywood saben bien de pasteladas y sino que se lo digan a los Brangelina o a Penélope Cruz y Bardem. Brad Pitt está hecho todo un galán y se deshace en mimos con su mujer en público. En cambio, los actores españoles se dejan ver poco, pero cuando lo hacen no se cortan ni un pelo y demuestran que lo suyo va viento es popa.

¡El amor está en el aire!