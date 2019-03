Selena Gomez no creía en los hombres..., hasta que conoció a Justin Bieber

Selena Gomez ha encontrado en Justin Bieber a su media naranja y a alguien que la trata como una auténtica princesa, que la cuida y le da todo lo que necesita. Por fin tiene a su lado a alguien que le ha devuelto la fe en el amor, aunque el camino hasta llegar a esa felicidad no ha sido nada fácil.

La joven actriz ha revelado a la revista Candy que nunca le ha ido tan bien con los chicos como ahora, y que antes de conocer a su novio, la verdad es que no tuvo mucha suerte. De hecho, gracias a su experiencia, Selena ha querido reflexionar sobre las tonterías que se pueden hacer por amor. "Me he conformado con muchos chicos que me gustaban antes; es muy fácil querer ser lo que ellos quieren que seas. Pero al final no era agradable y me sentía miserable casi todo el rato", confesaba.

Pero con la llegada de Justin a su vida, todo ha cambiado. Ahora tiene a su lado a alguien que la quiere y la cuida por ser tal y como es: "Ahora soy una persona más honesta. La mejor persona es alguien con la que puedas ser tú mismo".

Selena ha querido además dar un consejo a los que todavía siguen buscando el amor y recomienda: "La única cosa que puedo decir a mis fans es que no traten de ser alguien que no son". Es normal que esté así gracias a Justin, con lo entregado que el cantante está con ella... ¿quién no se sentiría tan especial y feliz?