Selena Gomez se convierte en la ganadora de la batalla celebrity por su pelo Pantene

Ya tenemos ganadora de la batalla celebrity de la semana: Selena Gomez.

La cantante, que acaba de ser nombrada embajadora mundial de Pantenene, ha sido la inevitable ganadora de esta batalla de divas. Parece que su bonita cabellera castaña y ondulada os gusta más que la de Paula Echevarría, a pesar de que hayamos visto la de la bloguera constantemente en nuestros televisores durante los últimos años agitándose con fuerza.

En cualquier caso, habéis sabido valorar la fidelidad de la ex de Justin Bieber a la marca y su nuevo nombramiento, tras el que pronunció unas bonitas palabras sobre la marca: "siempre me ha gustado usar Pantene, así que es un sueño hecho realidad ser la más nueva embajadora de la marca. No sólo porque Pantene representa un cabello fuerte y saludable, sino también porque anima a las mujeres a que sean la mejor versión de sí mismas". ¡Enhorabuena Selena!