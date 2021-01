Así valoran a Selena Gomez cantando en español en 'De una vez': "Se puede mejorar"

Selena Gómez saltó a la fama siendo solo una niña a través de Disney Channel. Sin embargo, su vida no ha sido para nada un camino de rosas. La cantante, de tan solo 28 años de edad, padece lupus, una enfermedad autoinmune que le obligó a someterse a un trasplante de riñón. Y esto no es todo. A raíz de alcanzar la fama desde pequeña y acrecentada por su tóxica relación con el cantante Justin Bieber, Selena padece problemas de ansiedad y depresión, desde hace unos años.

La pareja de cantantes, que habría comenzado a salir en 2011, contó con muchas idas y venidas a lo largo de su relación que desencadenaron en su separación definitiva en marzo de 2018. Selena llegó a asegurar que había sufrido [[LINK:INTERNO|||News|||5e2f295a7ed1a838ca698972|||“abuso emocional” por parte del canadiense.]] Ahora, la artista ha querido dejar atrás esos aspectos negativos de su vida mostrándose más empoderada y feliz que nunca, tras publicar el single 'De una vez', una canción íntegramente en español en la que la cantante expresa claras indirectas hacia el que fue su novio.

Está más que claro que con versos como “Es que no me arrepiento del pasado”, o“sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas”, hace referencia a la tóxica relación que tuvo con el cantante. Sin embargo, durante toda la canción muestra fortaleza y superación: “No te tengo a ti, me tengo a mí”, o “Que a una muertе como tú se revive”. Esta superación ha hecho que la cantante haya sido muy aplaudida por sus fans y esto se ha visto reflejado en las cifras: su videoclip cuenta ya con más de 5 millones de visualizaciones en Youtube tan solo unas horas después de su estreno, lo que ha provocado que se encuentre entre las tendencias mundiales.

Además, otro aspecto que ha emocionado a sus seguidores es su apuesta por cantar íntegramente en español. Es por esto que su Instagram se ha llenado de comentarios que alaban sus ganas por aprender este idioma que la actriz, ha estado estudiando durante los últimos meses. Sin embargo, su mala pronunciación en algunas partes de la canción ha provocado las críticas de los más perfeccionistas que han querido mostrar su descontento con comentarios como “se puede mejorar” o “¿Eso es español?”.

Seguro que te interesa...

La preocupante imagen de Selena Gómez haciendo un directo con una vía intravenosa en el brazo