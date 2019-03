Selena Gomez o Ariana Grande vs. Jennifer Lopez o Kate Moss: celebrites que no se identifican con su edad

Cuando echamos un vistazo al mundo celebritero son demasidas las famosas que nos sorprenden, aparte de los escándalos protagonizados por muchas, la edad es el gran secreto que rodea el panorama VIP. Y es que hay más de una que parecen más viejas de lo que son y otras que parecen que han hecho un pacto para la eterna juventud con el diablo.

Entre las jovencitas que parecen madres tenemos varias famosas que nos dejan anonadados cuando conocemos su edad y es que su apariencia parece de mujeres hechas y derechas como son Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Heidi Montag, Ariana Grande… que no pasan de los 25 años y parecen ya treintañeras. Y luego están las que parecen que ya han pasado la barrera de los 30 como la cantante Adele y que cuenta solo con 25 años de edad. Oh my God!!!

En el panorama celebritero patrio también tenemos celebrities de esas que parecen algo ‘cascadas’ como pueden ser Chabelita, Melody o la modelo Malena Costa o incluso la mismísima Ana Boyer que parece que están más cerca de ser señoras que señoritas.

Luego tenemos el extremo opuesto, aquellas famosas que siempre serán como niñas y que su cuerpo y su cara no envejece por mucho que pase. Demie Moore, Eva Longoria, Jennifer Lopez, o su tocaya Jennifer Aniston, Halle Berry, Nicole Kidman, Kate Moss o Cindy Crawford. Y es que estas famosas pasa y pasa el tiempo y los años parecen que se han olvidado de pasar por ellas. ¿No sería mejor que se los repartiesen?