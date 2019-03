Selena Gomez, Anna Wintour, Victoria Beckham o Lindsay Lohan, entre las celebrities que han sido criticadas por PETA

El pasado fin de semana, la organización por los derechos de los animales, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), se echó encima de Justin Bieber por publicar una foto junto a un tigre de bengala en la fiesta de compromiso de su padre. El cantante probablemente no sabía que el animal provenía de un zoo en el que el dueño había sido acusado de cinco delitos de crueldad animal.

Sin embargo, no ha sido el único famoso que se ha visto sorprendido por las críticas de PETA y de los defensores de los animales. Jessica Simpson sembró la polémica con una camiseta en la que se podía leer 'Real girls eat meat' (Las chicas reales comen carne) y le recomendaron hacerse vegetariana "para aumentar su capacidad cerebral".

Por su parte, Selena Gomez fue criticada por aparecer con un caballo pintado de rosa en un videoclip, y todos conocemos a Paris Hilton y su afición por cambiar constantemente de mascota o usarlas como complementos estilísticos en vez de como animales de compañía. Rihanna también cabreó a PETA por aparecer con unas botas de piel de pitón o con un vestido de plumas de avestruz.

Britney Spears se presentó con una serpiente en los MTV 2003, al igual que Justin Bieber en 2011, por lo que no se libraron de los comentarios negativos. Y los activistas de PETA se enfadaron tanto con Anna Wintour por publicar en Vogue anuncios de productos de piel y no sus mensajes contra el uso de pieles que llegaron a lanzarle una tarta vegetariana.

Lindsay Lohan y Victoria Beckham han sido elegidas varias veces como las peores vestidas de PETA, y a la asociación le encantaría "estudiar el cerebro" de Sharon Stone por su gusto por las pieles de animales. Jennifer Lopez, Aretha Franklin, Kylie Minogue, Kate Moss, Eva Longoria, las gemelas Olsen o Marilyn Manson también han sufrido las críticas de los animalistas por lucir asiduamente cuero o pieles auténticas.