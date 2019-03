La ex secretaria de John Travolta asegura que el actor mantuvo una relación con un piloto durante seis años

DESPUÉS DE VARIAS DEMANDAS POR ACOSO SEXUAL...

Los problemas no acaban para John Travolta. Desde que el actor fuera demandado por acoso sexual por varias personas, no paran de salirle amantes. Según revela el ‘National Enquirer’ en su próximo número, la ex secretaria del actor, Joan Edwards, ha sido la encargada ahora de afirmar que mientras que estuvo trabajando para él, Travolta mantuvo una relación con un piloto llamado Doug Gotterba durante seis años.