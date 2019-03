Sean Penn, pillado con la hija de Vicent D'Onofrio de 24 años

Tras poner fin a su relación con Charlize Theron, Sean Penn ha vuelto a encontrar el amor. El actor ha sido fotografiado besándose con una joven en las playas de Hawái.

La joven en cuestión es Leia George de 24 años, hija del famoso actor Vincent D'Onofrio y de la australiana Greta Scacchi.

Las imágenes fueron tomadas mientras la pareja se encontraba disfrutando de un baño en la playa de Oahu.

Hace una semana la joven, que está intentando abrirse camino en Hollywood, compartió una imagen junto al actor en su cuenta personal de Instagram durante la grabación de un audiolibro 'Bob Honey: Who Just Do Stuff?'.