Scott Disick vuelve a ser infiel a Kourtney Kardashian

Han pasado las navidades juntos, han aprovechado para disfrutar de unos días de vacaciones esquiando junto a sus hijos y han hecho eco en las redes sociales de su reconciliación. Después de mucho tiempo y de numerosos enfrentamientos entre Scott Disick y Kourtney Kardashian, principalmente por los problemas de adicción con el alcohol y las drogas que padece él, parecía que las cosas se calmaban de nuevo, pero no. Scott ha vuelto a fallar a Kourtney.

La familia Kardashian-Jenner han hecho una escapada juntos a Costa Rica, donde a juzgar por las redes sociales todos han disfrutado mucho de los días de descanso. Pero al regreso a casa, Scott ha decidido escaparse de nuevo, y no con la familia precisamente. Disick no es la primera vez que es infiel a Kourtney. Cuando en 2015 pusieron fin a su relación fue porque le vieron en las playas francesas con una chica con la que se mostraba en todo momento muy cariñoso, que resultó ser su exnovia, y ha repetido la hazaña. Esta vez en Miami con una sexy modelo.

TMZ ha hecho públicas las imágenes de Scott en el Hotel Setai de Miami con una joven modelo muy sexy con la que no ha dejado de darse abrazos y compartir risas y caricias. Estos archivos han llegado a Kourtney a quien no le han sentado nada bien, y según ha compartido HollywoodLife.com está muy afectada.

"Kourtney tiene el corazón roto y siente que Scott jugó con ella por millonésima vez, y ya se cansó", explicó la fuente a la publicación mencionada anteriormente. "Kourt ama a Scott muchísimo y ellos la pasan muy bien juntos cuando las cosas van bien… pero Scott nunca falla en abandonar a Korutney y a sus hijos para dejarse llevar por sus comportamientos egoístas", añadió el informante.

Lo que más sorprende es que hace unos días Scott compartía una imagen de Kourtney demostrando que era toda una madraza y que podía presumir de cuerpazo.