Scott Disick se pone jugetón con Sofia Richie

Scott Disick no pierde el tiempo, ha vuelto a ser pillado pero esta vez la acompañante no es Bella Thorne, con la que le llevamos viendo ya en varias ocasiones, ahora se trata de la joven de 18 años Sofia Richie. El tonteo de ambos se dio en la celebración del 34 cumpleaños de Scott que disfrutaron en un yate en Cannes. Las fotografías publicadas en el Daily Mail muestran lo bien que se lo pasaron juntos Sofia y la ex pareja de Kourtney Kardashian.

El tonteo era evidente, y es que tal y como se ve en las imágenes Scott y Sofia estuvieron muy juguetones, aunque Sofia no tardó en negarlo y aclarar en su cuenta de Twitter que entre ella y Scott solo había una amistad.

Como ya vimos hace unos días Scott llegó con Bella Thorne a Cannes, quién regresó a su casa con unos amigos después de decir que se había sentido humillada y usada. Parece ser que ya no volveremos a ser testigos de más momentos entre estos dos, aunque nunca se sabe...

Algunos piensan que lo único que Scott está intentando es poner celosa a su ya ex pareja Kourtney, que disfruta de su relación con el guapo Younes Bendjima. Si esto es una cuestión de celos, Scott debería de probar otra táctica ya que Kourtney parece que ha pasado página.