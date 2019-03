Scott Disick, pillado con Chloe Bartoli en el mismo hotel en el que estuvo con Bella Thorne

"Esta vida de fantasía en Cannes no es para mí" , comentó Bella en Twitter. Más tarde colgó en Snapchat un selfie con su dedo índice en la boca, imagen con la que parece querer lanzar un mensaje muy claro para el agente.

Sin embargo, no es el primer encuentro que tiene con la famosa estilista de Hollywood, ya que Scott y Chloe tuvieron su primer affaire en 2015, en una de las múltiples pausas que tuvo con su expareja. Al parecer, este último acercamiento en Cannes llegó a oídos de la joven actriz que no tardó en responder.

Scott Disick ha dejado claro que su paso por Cannes está siendo muy divertido. El padre de los hijos de Kourtney no solo se conformó con la compañía de una mujer sino que necesitó otra para completar sus vacaciones. En menos de 24 horas, Scott cambió a la actriz Bella Thorne por la estilista Chloe Bartoli .

Una publicación compartida de BELLA (@bellathorne) el 25 de May de 2017 a la(s) 12:04 PDT

