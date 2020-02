Han sido muchos los que en un montón de ocasiones se han preguntado por qué Scott Disick no sigue a su novia Sofia Richie en Instagram, pues parece que ha llegado el momento…

Después de que la pasada semana se conociese que Sofia Richie había dejado de seguir a la ex de su novio, Kourtney Kardashian, a través de Instagram tras revelar que no va a hacer más apariciones en el famoso programa familiar 'Keeping Up with the Kardashians'; ahora Scott ha decidido que es el momento de darle un follow a su chica.

Una decisión que ha dejado a muchos sorprendidos, y es que tras varios años de relación, ¿por qué ha sido ahora cuando Scott ha decidido seguir a Sofia? ¿Habrá tenido algo que ver su unfollow a Kourtney? Muchos creen que sí…

