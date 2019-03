Scott Disick mantiene su perfil en una aplicación de ligoteo pese a su relación con Sofia Richie

Aunque ya se confirmó el pasado mes de octubre que Scott Disick había comenzado una relación con Sofia Richie, parece que Scott no termina de borrar su pasado. El rapero Tyga ha desvelado que el exmarido de Kourtney Kardashian sigue manteniendo su perfil en una aplicación para ligar.

Como ha dejado ver el ex de Kylie Jenner y Blac Chyna a través de una imagen en su Instagram Stories, el Lord se define en su cuenta como un empresario de 34 años, aunque realmente es conocido por la relación que mantuvo con Kourtney con la que tiene tres hijos, y por su aparición en el show 'Keeping up with the Kardashians'.

¿Está Scott Disick realmente enamorado de Sofia? ¿Cómo se estará tomando esto su novia?