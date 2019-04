Publicidad

EN EL NUEVO AVANCE DE 'Keeping Up With the Kardashian'

EN EL NUEVO AVANCE DE 'Keeping Up With the Kardashian' Así le habla Scott Disick a Kourtney Kardashian de Sofia Richie Scott Disick ha demostrado en el nuevo avance del programa de 'Keeping Up With the Kardashian' que ha cambiado y que ahora es un hombre nuevo, enamorado de Sofia Richie y centrado en el cuidado de sus hijos.