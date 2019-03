Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian, ingresa en rehabilitación

Tras el ingreso de Lamar Odom en un hospital en estado crítico por una sobredosis de cocaína y opiáceos después de dos días consecutivos de fiesta en un burdel, el ex de Kourtney Kardashian, Scott Discik ha entrado en rehabilitación.

"Él quiere que esta vez funcione porque estuvo a punto de perderlo todo", revelaba una fuente cercana a la familia. Esta información se une a la noticia sobre la decisión que ha tomado Kourtney sobre negarle la custodia física de sus tres hijo, y es que según declara una fuente: "Él tiene problemas con el alcohol y no puede ser un buen padre sin supervisión".

Recordemos que Kourtney ponía fin a su relación de nueve años después de que Scott pasase unos días de desenfreno junto a su exnovia, la estilista Chloe Bartoli, en Monte Carlo.

Esta no es la primera vez que Scott entra en rehabilitación, el pasado marzo hizo un nuevo intento por desintoxicarse: "Me he dado cuenta de que mis problemas me superan y estoy verdaderamente listo para remediar esta lucha en la que sigo batallando", decía en un comunicado Scott.