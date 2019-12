Tras nueve años de relación y tres hijos en común, Kourtney Kardashian y Scott Disick ponían fin a su relación debido a algunos rumores de infidelidad por parte del empresario y sus problemas de adicciones. Tras finalizar su relación con la mayor de las Kardashian, Scott inició una nueva relación con Sofia Richie, con quien lleva ya más de dos años saliendo.

Del mismo modo, Kourtney Kardashian comenzaba en una relación intermitente desde mayo de 2017 con el modelo de 26 años Younes Bendjima. Con quien ahora parece que podría haberse reconciliado de nuevo.

Una reconciliación que parece haber reavidado viejos sentimientos en Scott tras ver a la estrella de 'Keeping Up With The Kardashian' de nuevo ilusionada. Pero Scott está feliz de que Kourtney esté de nuevo ilusionada, y es que él solo quiere que la madre de sus hijos sea feliz pero verla así genera sentimientos contradictorios en Scott. Así lo ha revelado una fuente cercana a Scott al portal de noticias HollywoodLife.com: "Él quiere lo mejor para su ex, quiere que sea feliz, pero verla con otro hombre le recuerda que no están juntos debido a sus acciones".

¿Qué opinará Sofia Richie de tales declaraciones? No parece que Scott se haya olvidado completamente de Kourt, ¿o simplemente ha madurado?