Scott Disick, hospitalizado el pasado mes de agosto por problemas de salud

Scott Disick vuelve a ser noticia tras salir a la luz un informe sobre la hospitalización del ex de Kourtney Kardashian el pasado 18 de agosto. Una llamada al Departamento de bomberos del condado de Los Ángeles desde el domicilio de Disick fue la causante de este ingreso por un posible 5150 pero, ¿qué significa ese número?

Desde este departamento han informado a Entretainment Tonight que esa noche llegaron a casa Scott sobre las 5:03 p.m. y el hombre al que trataron no era para nada violento. Es por ello que muchos se han preguntado por qué fue hospitalizado. Uno de los médicos ha contestado a esta pregunta: "EL paciente está ahí involuntariamente. Por lo general es una persona que está enfermo y acaba en el hospital involuntariamente porque otras personas han decidido que no pueden tomar decisiones por sí solos y normalmente son considerados como un peligro para ellos mismo o para los demás", decía el Dr. Robi Ludwig.

Los problemas del salud del excuñado de Kim Kardashian vienen ya de hace algún tiempo. Scott ya ha estado ingresado en rehabilitación en varias ocasiones: "Me he dado cuenta de que mis problemas son más grandes de lo que yo pensaba y estoy listo para remediarlos y lidiar con ellos. Aunque en el pasado no he estado convencido de los tratamientos que se me ofrecían, ahora, el enfoque que le dan en el centro de rehabilitación de Rythmia me convence. Además la garantía de que devuelvan el dinero me da mucha más confianza", decía en su día Scott.