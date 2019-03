Scott Disick se echa de novia a una doble de Kendall Jenner

¡Scott Disick se ha vuelto enamorar! El ex de Kourtney Kardashian está saliendo con una modelo de 20 años que guarda un gran parecido con su ex cuñada, Kendall Jenner. La joven se llama Christine Burke y pertenece a la agencia de modelos Next Models LA. Según el portal DailyMail, Scott ha estado varias semanas conquistando a la modelo hasta que por fín parece que ella se ha rendido ante sus encantos.

Aunque todavía no se conocen muchos datos de la joven promesa, gracias a sus redes sociales hemos podido saber que es gran fan de Marilyn Monroe. Seguro que a partir de ahora, le llueven ofertas publicitarias. ¡A Kendall le ha salido una fuerte competidora!

Scott Disick ha decido recomponer su corazón. Desde que se separase el año pasado no se le ha conocido conquista alguna. Fuentes cercanas a DailyMail, han revelado que el ex de Kourtney estaba muy triste por la separación. Incluso en un viaje que hizo a México se le vio beber de más después de haber pasado por un centro de rehabilitación para superar sus adicciones. ¡Seguro qu Christine consigue quitarle las penas!