Scott Disick le declara su amor eterno a Kourtney Kardashian

Desde que rompieran su relación, Scott Disick y Kourtney Kardashian el empresario se ha dado a una vida contemplativa donde ha protagonizado varias polémicas, como sus adicciones o los romances con jóvenes modelos de fiesta en fiesta.

Ahora, Scott Disick ha asentado un poco la cabeza y ha declarado en una entrevista al programa radiofónico 'KIIS 1065' que su corazón está tranquilo y que no tiene en su pensamiento tener citas con mujeres por ahora. Y ha añadido que la rehabilitación a la que se ha sometido le ha ayudado mucho para centrarse: "La vida fue un poco locura por un tiempo y necesitaba tomarme un respiro. Pasé un tiempo en un lugar muy agradable en Malibú. A veces, uno necesita un poco de tiempo fuera de todo", afirmó la estrella televisiva.

Además el empresario habló de su relación con la madre de sus hijos y aprovechó para declararle amor eterno a Kourtney: "Ella es como mi mejor amiga. La amaré hasta el día que me muera", confesó. Con estas preciosas palabras Scott demuestra la buena relación que mantiene con su ex y, ¿por qué no?, podría dejar abierta una puerta a la reconciliación.